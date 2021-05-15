Кокорин попал в заявку "Фиорентины" на матч против "Наполи"

Теги александр кокоринфиорентинанаполи

Кокорин попал в заявку "Фиорентины" на матч против "Наполи" Фото твиттер Fantacalcio

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин вошел в заявку на игру против "Наполи".

Напомним, что 30-летний россиянин уже пропустил 11 игр. В последний раз он появлялся на поле 3 марта.

В составе "фиалок" Кокорин принял участие в трех играх, суммарно проведя на поле 79 минут.

Матч между "Фиорентиной" и "Наполи" состоится завтра, 16 мая, в 13:30 (мск).

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