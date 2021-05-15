"Оренбург" пошутил над "Нижним Новгородом" в поздравлении с выходом в РПЛ

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"Оренбург" пошутил над "Нижним Новгородом" в поздравлении с выходом в РПЛФото: twitter.com/fcorenburg

"Оренбург" в шутливой форме отреагировал на выход "Нижнего Новгорода" в РПЛ.

"Нужно выручить "Нижний Новгород" победным фото. Своего-то то у них нет. С выходом в Премьер-лигу!" - написали в пресс-службе "Оренбурга".

Напомним, что "Нижний Новгород" вышел в РПЛ благодаря тому, что РФС не выдал "Оренбургу" необходимую лицензию.

По итогам ФНЛ "Оренбург" финишировал на втором месте, а "Нижний Новгород" - на третьем.

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