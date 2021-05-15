На "Камп Ноу" открылось кафе с любимыми блюдами футболистов "Барселоны"

Фото: ФК "Барселона"

На "Камп Ноу" открылось новое фирменное кафе "Барселоны" площадью свыше 500 квадратных метров.

Заведение, которое назвали Barça Cafe, начало работу с сегодняшнего дня. Примечательно, что в меню есть любимые блюда игроков команды, приготовленные с учетом рекомендаций диетологов команды.

По сведениям ESPN, от Лионеля Месси представлены пицца с ветчиной и сыром и запеченный лосось с картофелем и кабачками, от Усмана Дембеле - пицца "Маргарита", от Серхио Бускетса - жареный цыпленок с овощами, от Жорди Альбы - гаспачо и блюдо из тунца.

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