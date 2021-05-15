"Лестер" одолел "Челси" и стал обладателем Кубка Англии

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"Лестер" одолел "Челси" и стал обладателем Кубка АнглииФото: twitter.com/LCFC

В финале Кубка Англии "Лестер" одержал победу над "Челси".

Единственный гол в матче забил Юри Тилеманс. На 89-й минуте арбитры отменили гол "Челси".

Отметим, что "Лестер" впервые в истории выиграл Кубок Англии.

"Челси" - "Лестер" 0:1

Гол: Тилеманс, 63 - 0:1

"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва, Аспиликуэта (Хадсон-Одои, 76), Алонсо (Чилуэлл, 68), Зиеш (Пулишич, 68), Жоржиньо (Хавертц, 75), Маунт, Канте, Рюдигер, Вернер (Жиру, 82).

"Лестер": Шмейхель, Кастань, Фофана, Эванс (Олбрайтон, 34), Томас (Морган, 82), Ндиди, Тилеманс, Перес (Чоудури, 82), Сеюнджю, Ихеаначо (Мэддисон, 67), Варди.

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