"Лестер" одолел "Челси" и стал обладателем Кубка Англии
Фото: twitter.com/LCFC
В финале Кубка Англии "Лестер" одержал победу над "Челси".
Единственный гол в матче забил Юри Тилеманс. На 89-й минуте арбитры отменили гол "Челси".
Отметим, что "Лестер" впервые в истории выиграл Кубок Англии.
"Челси" - "Лестер" 0:1
Гол: Тилеманс, 63 - 0:1
"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва, Аспиликуэта (Хадсон-Одои, 76), Алонсо (Чилуэлл, 68), Зиеш (Пулишич, 68), Жоржиньо (Хавертц, 75), Маунт, Канте, Рюдигер, Вернер (Жиру, 82).
"Лестер": Шмейхель, Кастань, Фофана, Эванс (Олбрайтон, 34), Томас (Морган, 82), Ндиди, Тилеманс, Перес (Чоудури, 82), Сеюнджю, Ихеаначо (Мэддисон, 67), Варди.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18