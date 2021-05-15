Президент "Оренбурга" объяснил, почему РФС не допустил клуб в РПЛ

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин поделился мнением о том, почему клуб не получил лицензию для выступления в РПЛ.

Отметим, что официальной причиной стало несоответствие стадиона регламенту.

"У нас нет долгов, всe платим копейка в копейку, спортивные результаты есть. Однако наверху есть люди, заинтересованные в манипуляциях с нашим футболом, чтобы управлять всеми финансами. Сейчас нужно решить проблему со стадионами чемпионата мира - в Нижним Новгороде стадион чемпионата мира, городу-миллионнику 800 лет, зачем РФС нужен Оренбург?

Я родился в этой области, раньше тут была инфраструктура футбольная, а сейчас всe уничтожено. Футбол в России никому не нужен, нужен только футбол в определeнных городах", - заявил Еремякин.

Напомним, что "Нижний Новгород" заменил "Оренбург" при выходе в РПЛ.

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