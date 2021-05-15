Конате намекнул на уход из "РБ Лейпцига"

Теги рб лейпцигибраима конателиверпуль

Конате намекнул на уход из "РБ Лейпцига" Фото Global Look Press / Robert Michael

Защитник "РБ Лейпцига" Ибраима Конате, судя по всему, покинет клуб этим летом.

Стало известно, что 21-летний француз убрал из описания своего инстаграма информацию о том, что он является футболистом "РБ Лейпцига".

В СМИ предполагают, что это намек на грядущий уход игрока из клуба. Ранее интерес к нему проявлял "Ливерпуль".

В этом сезоне Конате провел 20 матчей и забил один гол.

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