Роджерс повторил достижение Алекса Фергюсона

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Роджерс повторил достижение Алекса ФергюсонаФото: twitter.com/LCFC

"Лестер" впервые в своей истории выиграл Кубок Англии, одолев в финале "Челси" (1:0).

Как сообщает OptaJoe, наставник "лисов" Брендан Роджерс стал первым тренером после сэра Алекса Фергюсона, который завоевал и Кубок Англии и Кубок Шотландии.

Напомним, что Фергюсон четырежды выигрывал Кубок Шотландии с "Абердином" и пять раз Кубок Англии с "МЮ". Рождерс побеждал в Кубке Шотландии с "Сэлтиком".

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"Лестер" одолел "Челси" и стал обладателем Кубка Англии

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