Роджерс повторил достижение Алекса Фергюсона

Фото: twitter.com/LCFC

"Лестер" впервые в своей истории выиграл Кубок Англии, одолев в финале "Челси" (1:0).

Как сообщает OptaJoe, наставник "лисов" Брендан Роджерс стал первым тренером после сэра Алекса Фергюсона, который завоевал и Кубок Англии и Кубок Шотландии.

Напомним, что Фергюсон четырежды выигрывал Кубок Шотландии с "Абердином" и пять раз Кубок Англии с "МЮ". Рождерс побеждал в Кубке Шотландии с "Сэлтиком".

Читайте также: "Лестер" одолел "Челси" и стал обладателем Кубка Англии. | http://soccernews.ru