Кронке отказался продавать "Арсенал" основателю Spotify

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Основатель Spotify Даниэль Эк заявил, что ему отказали в покупке "Арсенала".

"На этой неделе я сделал Стэну Кронке предложение о приобретении "Арсенала", которое включало совместное владение с болельщиками, их представительство в совете директоров и золотую акцию для фанатов. Кронке ответил, что деньги ему не нужны", - заявил Эк.

Кронке является владельцем "канониров" с 2009 года. По итогам текущего сезона "Арсенал" может не попасть в еврокубки.

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