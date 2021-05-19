Лэмпард высказался о своей работе в "Челси"

Фото: ФК "Челси"

Экс-тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард вспомнил о своей работе в лондонском клубе.

"Стоит признать, что терять работу тяжело. Кто говорит иначе, тот врет. Есть фактор гордости. Ты над чем-то работаешь, а это у тебя забирают. Однако это жизнь, нужно быть реалистом. Я бы не взялся за эту работу, если бы не понимал до конца, что однажды могу уйти в определенной ситуации. Я не просто прислушался к сердцу, я также полностью все обдумал и осознал, что эта работа мне сулит.

После увольнения я понял, что моя карьера все равно продолжается, а самое прекрасное - хоть я и ушел из клуба, который люблю, за который так долго играл, однако все же между нами есть сильная связь. Мне очень нравится это. Я горд за свою работу в "Челси". Я хотел задержаться подольше, хотел добиться видимых успехов, завоевать трофеи, однако этого не произошло. Однако это был очень ценный опыт и заложил определенный фундамент на будущее", - приводит слова Лэмпарда The Telegraph.

Лэмпард возглавлял "Челси" с июля 2019 года по январь 2021 года.

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