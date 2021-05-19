Лапорта хочет оценить финансовые последствия увольнения Кумана

Фото: ФК "Барселона"

Будущее наставника "Барселоны" Рональда Кумана остается неопределенным.

По сведениям журналиста Ашрафа Бен Аяда, президент каталонцев Жоан Лапорта не будет спешить с увольнением голландца. Сначала Лапорта планирует провести встречу с тренером и подвести итоги сезона, а потом оценить финансовые последствия увольнения.

Ранее была информация, что Куман может сохранить работу, если клуб не найдет ему достойного кандидата.

Куман возглавил "Барсу" летом 2020 года. Под его руководство клуб выиграл Кубок Испании.

Читайте также: Лапорта определился с кандидатом на пост главного тренера "Барселоны". | http://soccernews.ru