AS представила сборную лучших трансферов сезона

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AS представила сборную лучших трансферов сезона Фото: инстаграм Суареса/Автор неизвестен

Испанское издание AS представило символическую сборную из футболистов, сменивших клуб в текущем сезоне.

Вратарь: Эдуар Менди ("Челси", 24 млн евро).

Защитники: Ашраф Хакими ("Интер", 45), Рубен Диаш ("Манчестер Сити", 68), Уэсли Фофана ("Лестер", 35).

Полузащитники: Пьер-Эмиль Хейбьерг ("Тоттенхэм", 16,6), Педри ("Барселона", 20), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд, 23), Диогу Жота ("Ливерпуль", 44,7).

Нападающие: Андре Силва ("Айнтрахт", 3), Луис Суарес ("Атлетико", 7), Бурак Йылмаз ("Лилль", свободный агент).

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