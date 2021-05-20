Тер Штегену прооперировали колено
Фото: инстаграм тер Штегена/Автор неизвестен
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген успешно перенес операцию на колене.
"Тер Штеген прошёл сегодня терапевтическую процедуру на подколенном сухожилии правой ноги", - говорится в заявлении клуба.
Контракт 29-летнего немца с клубом рассчитан до лета 2025 года.
В этом сезоне тер Штеген провел 42 матча, в которых пропустил 50 голов.
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