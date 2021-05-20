Тер Штегену прооперировали колено

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Тер Штегену прооперировали колено Фото: инстаграм тер Штегена/Автор  неизвестен

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген успешно перенес операцию на колене.

"Тер Штеген прошёл сегодня терапевтическую процедуру на подколенном сухожилии правой ноги", - говорится в заявлении клуба.

Контракт 29-летнего немца с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне тер Штеген провел 42 матча, в которых пропустил 50 голов.

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