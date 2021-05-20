17-летний Захарян - лучший игрок "Динамо" в мае

Фото: инстаграм "Динамо"

Хавбек "Динамо" Арсен Захарян признан лучшим игроком команды в мае.

В мае 17-летний футболист принял участие в трех играх и забил один гол. Захарян признается лучшим второй раз за последние три месяца.

Всего в этом сезоне на счету Захаряна три гола и три ассиста в 13 матчах.

Напомним, что по итогам сезона РПЛ "Динамо" финишировало на 7-м месте.

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