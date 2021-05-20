Месси сделает заявление о своем будущем 22 мая
Фото: инстаграм Месси
Будущее капитана "Барселоны" Лионеля Месси должно проясниться уже на этой неделе.
По сведениям AS, в субботу, 22 мая, футболист даст интервью Diario Olé в честь 25-летия аргентинского издания.
Отмечается, что в интервью должны поднять тему будущего Месси и продления контракта с "Барселоной".
Контракт Месси с "Барсой" истекает этим летом. На игрока претендуют "Манчестер Сити" и ПСЖ.
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