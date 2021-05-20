Фото: сайт федерации футбола Португалии

Сборная Португалии назвала заявку на Евро-2020.

Вратари: Антони Лопеш ("Лион"), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон"), Руй Тиагу Силва ("Гранада").

Защитники: Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба - "Манчестер Сити"), Нелсон Семеду ("Вулверхэмптон"), Пепе ("Порту"), Жозе Фонте ("Лилль"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд), Нуну Мендеш ("Спортинг").

Полузащитники: Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Данилу Перейра (ПСЖ), Педру Гонсалвеш, Жоау Пальинья (оба - "Спортинг"), Рубен Невеш, Жоау Моутинью (оба - "Вулверхэмптон"), Ренату Саншеш ("Лилль"), Сержиу Оливейра ("Порту"), Вильям Карвалью ("Бетис"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Диогу Жота ("Ливерпуль"), Рафа Силва ("Бенфика"), Жоау Фелиш ("Атлетико"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия").

Нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Андре Силва ("Айнтрахт").

Напомним, что соперниками Португалии по группе станут Венгрия, Германия и Франция.

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