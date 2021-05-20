Сборная Португалии назвала заявку на Евро-2020
Фото: сайт федерации футбола Португалии
Сборная Португалии назвала заявку на Евро-2020.
Вратари: Антони Лопеш ("Лион"), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон"), Руй Тиагу Силва ("Гранада").
Защитники: Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба - "Манчестер Сити"), Нелсон Семеду ("Вулверхэмптон"), Пепе ("Порту"), Жозе Фонте ("Лилль"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд), Нуну Мендеш ("Спортинг").
Полузащитники: Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Данилу Перейра (ПСЖ), Педру Гонсалвеш, Жоау Пальинья (оба - "Спортинг"), Рубен Невеш, Жоау Моутинью (оба - "Вулверхэмптон"), Ренату Саншеш ("Лилль"), Сержиу Оливейра ("Порту"), Вильям Карвалью ("Бетис"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Диогу Жота ("Ливерпуль"), Рафа Силва ("Бенфика"), Жоау Фелиш ("Атлетико"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия").
Нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Андре Силва ("Айнтрахт").
Напомним, что соперниками Португалии по группе станут Венгрия, Германия и Франция.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1