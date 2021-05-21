"Брюгге" выиграл чемпионат Бельгии

Теги клуб брюгге

"Брюгге" выиграл чемпионат БельгииФото: twitter.com/clubbrugge

"Брюгге" стал чемпионом Бельгии текущего сезона.

В предпоследнем туре бельгийской Про-Лиги "Брюгге" сыграл вничью с "Андерлехтом" (3:3), однако это позволило подопечным Филиппа Клемана стать недосягаемыми для "Генка".

Стоит отметить, что "Брюгге" завоевал чемпионство второй раз кряду и в 17-й раз в истории.

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