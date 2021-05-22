Зарема была против назначения Сетьена в "Спартак"

Фото: инстаграм Сетьена

Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, выступала против кандидатуры Кике Сетьена на пост тренера команды.

Как сообщает РБК, после того, как Доменико Тедеско объявил о своем уходе, спортивный директор клуба Дмитрий Попов предложил кандидатуру экс-тренера "Барселоны" Кике Сетьена.

"Однако эта кандидатура не понравилась нескольким людям в руководстве "Спартака", в том числе и Салиховой. Она была главной силой, которая отвергла вариант с Сетьеном. Попову такое решение клуба и, в частности, позиция Салиховой не понравилось", - сообщает источник.

Напомним, что ранее Салихова вышла из совета директоров "Спартака".

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