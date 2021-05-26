"Барселона" не скрывает от Кумана, что ведутся переговоры с другими тренерами
Фото: инстаграм Кумана
Наставник "Барселоны" Рональд Куман может покинуть свой пост.
Как сообщает Esport 3, президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта не скрывал от агента голландца, что клуб ведет переговоры с другими тренерами.
Отмечается, что окончательное решение о будущем Кумана будет принято в ближайшие две недели. Куман останется в команде, только если "Барса" не сможет договориться с другими тренерами.
По итогам сезона "Барса" завоевала Кубок Испании. В Ла Лиге клуб финишировал третьим, а в Лиге Чемпионов вылетел от ПСЖ в 1/8 финала.
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