Черышев назвал главный козырь сборной России

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Черышев назвал главный козырь сборной РоссииФото: инстаграм Черышева

Хавбек сборной России Денис Черышев назвал главный козырь национальной команды.

"Главный козырь сборной - командный дух. Если он есть, то мы можем победить любого соперника", - приводит слова Черышева "Спорт-Экспресс".

Напомним, что 1 и 5 июня сборная России проведет товарищеские игры против Польши и Болгарии соответственно.

В группе Евро-2020 соперниками россиян буду Бельгия, Дания и Финляндия.

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