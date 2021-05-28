Черышев назвал главный козырь сборной России
Фото: инстаграм Черышева
Хавбек сборной России Денис Черышев назвал главный козырь национальной команды.
"Главный козырь сборной - командный дух. Если он есть, то мы можем победить любого соперника", - приводит слова Черышева "Спорт-Экспресс".
Напомним, что 1 и 5 июня сборная России проведет товарищеские игры против Польши и Болгарии соответственно.
В группе Евро-2020 соперниками россиян буду Бельгия, Дания и Финляндия.
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