Форвард "Краснодара" может уехать в Германию
Фото: ФК "Краснодар"
Форвард "Краснодара" Герман Онугха может продолжить карьеру в Германии.
По сведениям Bild, в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы "Гамбург", "Дармштадт" и "Майнц".
Минувший сезона Онугха провел в аренде в "Тамбове" и датском "Вайле".
Контракт игрока с "Краснодаром" рассчитан до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 700 тысяч евро.
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