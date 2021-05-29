Форвард "Краснодара" может уехать в Германию

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Форвард "Краснодара" может уехать в ГерманиюФото: ФК "Краснодар"

Форвард "Краснодара" Герман Онугха может продолжить карьеру в Германии.

По сведениям Bild, в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы "Гамбург", "Дармштадт" и "Майнц".

Минувший сезона Онугха провел в аренде в "Тамбове" и датском "Вайле".

Контракт игрока с "Краснодаром" рассчитан до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 700 тысяч евро.

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