"Кельн" сохранил прописку в Бундеслиге

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"Кельн" сохранил прописку в БундеслигеФото: твиттер "Кельна"

"Кельн" сохранил прописку в Бундеслиге, победив в переходных матчах "Хольштайн Киль".

В первой игре "Кельн" уступил со счетом 1:0, однако в ответном поединке "козлы" разгромили соперника - 5:1.

Напомним, что по итогам сезона "Кельн" финишировал в Бундеслиге на 16-м месте.

"Хольштайн Киль" - "Кельн" 1:5

Голы: Хектор, 3 - 0:1, Ли Чжэ Сон, 4 - 1:1, Андерссон, 6 - 1:2, Андерссон, 13 - 1:3, Чихос, 39 - 1:4, Схири, 84 - 1:5

"Хольштайн Киль": Гелиос, Лоренц (Меес, 46), Коменда (Киркесков, 63), Валь, Билер, Мефферт, Ли Чжэ Сон, Бартельс, Порат (Гирт, 46), Нойманн, Резе (Авуку, 80).

"Кельн": Хорн, Хорн (Якобс, 46), Борнаув (Хорхе Мере, 46), Эхизибуэ, Чихос, Дуда (Майер, 63), Вольф (Тильманн, 72), Схири, Хектор, Кайнц, Андерссон (Дрекслер, 76).   

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