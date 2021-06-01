Мхитарян продлил контракт с "Ромой"

Фото: инстаграм Мхитаряна/Автор неизвестен

"Рома" продлила соглашение с хавбеком Генрихом Мхитаряном.

Как сообщает сайт клуба, 32-летний футболист подписал новый контракт до лета 2022 года. Зарплата игрока составит 4,5 миллиона евро за сезон.

В минувшем сезоне на счету Мхитаряна 15 голов и 11 результативных передач в 46 играх.

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