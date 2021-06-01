"Динамо" сделало предложение Диего Годину
Фото: инстаграм Година
"Динамо" нацелилось на защитника "Кальяри" Диего Година.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", московский клуб предлагает 35-летнему уругвайцу контракт на три года с зарплатой 4 миллиона евро за сезон.
Отмечается, что "Кальяри" не будет препятствовать уходу футболиста. В минувшем сезоне он провел 28 игр и забил один гол.
Годин известен по своим выступлениям за "Вильярреал", "Атлетико" и "Интер".
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