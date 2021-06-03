Крал не интересен "Вест Хэму"
Фото: инстаграм Алекса Крала/Автор неизвестен
"Вест Хэм" не интересуется хавбеком "Спартака" Алексом Кралом.
По сведениям Claret and Hugh, Крал не входит в шорт-лист "молотобойцев" и клуб не ведет переговоры о его трансфере.
Отмечается, что наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес считает, что команда не нуждается в полузащитниках. На данный момент приоритет клуба - выкуп Джесси Лингарда из "Манчестер Юнайтед".
В прошедшем сезоне на счету Крала пять ассистов в 30 играх.
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|27
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|27
|36
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|16
|Борнмут
|27
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|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|27
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|27
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