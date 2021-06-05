Певец Киркоров не смог забить пенальти Дзюбе

Теги россияартём дзюба

Певец Киркоров не смог забить пенальти ДзюбеФото: инстаграм Киркорова

Известный певец Филипп Киркоров посетил тренировку сборной России накануне матча против Болгарии.

В ходе визита "Король российской эстрады" решил пробить пенальти Артему Дзюбе. Капитан сборной смог отбить удар.

Напомним, что Киркоров исполнял гимн России перед игрой с Болгарией.

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