Кудряшов рискует пропустить Евро-2020

Фото: Брещанов Эдгар, "Чемпионат"

Защитник сборной России Федор Кудряшов травмировался во время разминки перед матчем с Болгарией.

Комментатор Павел Занозин, располагающийся возле скамейки сборной России, заявил, что ходят разговоры о том, что Кудряшов пропустит Евро-2020.

Отметим, что Кудряшов должен был выйти в стартовом составе на игру против Болгарии. Его заменил Андрей Семенов из "Ахмата".

Первый матч на Евро-2020 Россия проведет против Белгии 12 июня.

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