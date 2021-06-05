Тренер сборной Бельгии рассказал об операции Де Брюйне

Фото: инстаграм Де Брюйне

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что хавбек Кевин Де Брюйне был прооперирован.

"Операция длилась всего 20 минут. Все прошло замечательно. Это небольшое вмешательство необходимо в долгосрочной перспективе. Ему не понадобится длительное восстановление.

Медперсонал доволен результатом. С нетерпением ждем понедельника, когда он вернется в расположение нашей команды", - приводит слова Мартинеса ВВС.

Напомним, что матч против России в рамках Евро-2020 состоится 12 июня.

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