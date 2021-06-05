Полиция задержала 16 болельщиков перед игрой Россия - Болгария
Фото: твиттер сборной России
Не обошлось без задержаний перед началом товарищеской игры между сборными России и Болгарии.
По сведениям телеграм-канала "Мутко против", полиция задержала 16 болельщиков.
"Полиция Москвы задержала 16 фанатов, планировавших посетить игру Россия - Болгария. Все были задержаны по различным административным статьям и доставлены в местный отдел МВД", - говорится в заявлении источника.
Напомним, что 12 июня Россию ждет первая игра в рамках Евро-2020 с Бельгией.
Читайте также: Кудряшов рискует пропустить Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" не смог переубедить Конте
-
Гвардиола победил Кумана в гольф
-
Жена Зинченко ждет ребенка
-
Слуцкий отреагировал на слова Заремы
-
1
"Барселона" готовит предложение для Мориба
-
Президент УЕФА: "Для меня Аньелли больше не существует"
-
Сборная России минимально обыграла Болгарию в товарищеском матче
-
Баринов получил повреждение в матче с Болгарией
-
Агент Реброва рассказал о контактах с "Тоттенхэмом"
-
Полиция задержала 16 болельщиков перед игрой Россия - Болгария
-
Тренер сборной Бельгии рассказал об операции Де Брюйне
-
Кудряшов рискует пропустить Евро-2020
-
2
Певец Киркоров не смог забить пенальти Дзюбе
-
Агент Гомеса подтвердил интерес со стороны "Спартака"
-
"Барселона" нацелилась на левого защитника "Валенсии"
-
АПЛ назвала лучшего молодого игрока сезона
-
Бывший игрок "Милана" умер в возрасте 20 лет
-
"Барселона" все еще не расплатилась за трансфер Педри
-
"Реал" хочет проводить на домашнем стадионе матчи по американскому футболу
-
Стали известны трансферные планы "Ювентуса"