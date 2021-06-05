Полиция задержала 16 болельщиков перед игрой Россия - Болгария

Фото: твиттер сборной России

Не обошлось без задержаний перед началом товарищеской игры между сборными России и Болгарии.

По сведениям телеграм-канала "Мутко против", полиция задержала 16 болельщиков.

"Полиция Москвы задержала 16 фанатов, планировавших посетить игру Россия - Болгария. Все были задержаны по различным административным статьям и доставлены в местный отдел МВД", - говорится в заявлении источника.

Напомним, что 12 июня Россию ждет первая игра в рамках Евро-2020 с Бельгией.

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