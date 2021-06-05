Полиция задержала 16 болельщиков перед игрой Россия - Болгария

Теги россияболгария

Полиция задержала 16 болельщиков перед игрой Россия - БолгарияФото: твиттер сборной России

Не обошлось без задержаний перед началом товарищеской игры между сборными России и Болгарии.

По сведениям телеграм-канала "Мутко против", полиция задержала 16 болельщиков.

"Полиция Москвы задержала 16 фанатов, планировавших посетить игру Россия - Болгария. Все были задержаны по различным административным статьям и доставлены в местный отдел МВД", - говорится в заявлении источника.

Напомним, что 12 июня Россию ждет первая игра в рамках Евро-2020 с Бельгией.

Читайте также: Кудряшов рискует пропустить Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Президент УЕФА: "Для меня Аньелли больше не существует"

Президент УЕФА: "Для меня Аньелли больше не существует"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов