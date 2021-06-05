Агент Реброва рассказал о контактах с "Тоттенхэмом"

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Агент Реброва рассказал о контактах с "Тоттенхэмом" Фото сайт "Ференцвароша"

Шандор Варга, агент экс-тренера "Ференцвароша" Сергея Реброва, прокомментировал будущее своего клиента.

"У меня прекрасные отношения с президентом "Тоттенхэма" Дэниэлом Леви. Когда он посещал Будапешт, я сказал ему, что Сергей отлично работает в "Ференцвароше".

Он действительно себя проявил. Мы разговаривали об этом несколько раз и продолжаем разговаривать. Так что это не утка. Также, возможно, Ребров уйдет в арабский клуб. У нас сейчас не меньше восьми предложений", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" рассматривает Реброва на пост тренера команды. Будучи футболистом Ребров выступал за "шпор" с 2000 по 2004 год.

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