Баринов получил повреждение в матче с Болгарией

Фото: инстаграм Баринова

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов травмировался в товарищеской игре против Болгарии.

Во втором тайме игрок во время единоборства получил удар по лицу локтем. Его заменили на Игоря Дивеева.

"Ох, всe-таки принято решение заменить Баринова... Надеемся, что с Димой всe в порядке. Здоровья!" - говорится в заявлении сборной.

Напомним, что 12 июня Россия сыграет с Бельгией в матче Евро-2020.

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