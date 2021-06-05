Жирков планирует завершить карьеру после Евро-2020

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Защитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков может завершить карьеру после Евро-2020.

"Жирков сказал мне, что сейчас доигрывает и заканчивает, все. Он доигрывает Евро-2020 и завершает карьеру. Сказал, что доигрывает в сборной и его больше нигде не будет", - заявил болельщик, который просил у Жиркова футболку.

37-летний Жирков выступает на профессиональном уровне с 2001 года. За сборную России он играет с 2005 года.

Жирков известен по своим выступлениям за ЦСКА, "Челси", "Анжи", "Динамо" и "Зенит". На его счету 21 трофей.

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