Жирков планирует завершить карьеру после Евро-2020
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
Защитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков может завершить карьеру после Евро-2020.
"Жирков сказал мне, что сейчас доигрывает и заканчивает, все. Он доигрывает Евро-2020 и завершает карьеру. Сказал, что доигрывает в сборной и его больше нигде не будет", - заявил болельщик, который просил у Жиркова футболку.
37-летний Жирков выступает на профессиональном уровне с 2001 года. За сборную России он играет с 2005 года.
Жирков известен по своим выступлениям за ЦСКА, "Челси", "Анжи", "Динамо" и "Зенит". На его счету 21 трофей.
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