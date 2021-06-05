Черчесов отпустил футболистов сборной России по домам

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Наставник сборной России Станислав Черчесов принял решение предоставить футболистам выходной.

"Сегодня все распущены по домам, завтра соберeмся вечером и будем закрыты - сначала в Новогорске, 10-го после обеда в Питер и до 16-го там, а потом прилетаем в Москву", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".

Напомним, что первым соперником России на Евро-2020 будет Бельгия (12 июня).

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