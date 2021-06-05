Товарищеские матчи: Швеция обыграла Армению, Уэльс сыграл вничью с Албанией

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Товарищеские матчи: Швеция обыграла Армению, Уэльс сыграл вничью с АлбаниейФото: твиттер сборной Швеции

Представляем результаты товарищеских игр с участием сборных.

Уэльс - Албания 0:0

Уэльс: Хеннесси, Норрингтон-Дэвис, Уильямс, Дэвис (Родон, 61), Ампаду (Мур, 46), Левитт, Рэмзи (Уилсон, 61), Брукс (Уильямс, 76), Аллен (Смит, 61), Мифем, Робертс (Бэйл, 71).

Албания: Сельмани, Дока (Весели, 46), Исмайли, Кумбула, Леняни (Траши, 61), Баре (Лячи, 76), Чекичи (Калаку, 76), Абраши, Гимшити, Манай (Сефери, 77), Баляй (Цикалеши, 61).


Швеция - Армения 3:1

Голы: Форсберг, 16 - 1:0, Даниэльссон, 34 - 2:0, Бичахчян, 64 - 2:1, Берг, 85 - 3:1

Швеция: Ольсен, Люстиг (Крафт, 72), Даниэльссон, Бенгтссон, Линделеф, Ольссон, Форсберг (Сема, 85), Ларссон (Классон, 46), Экдаль (Сванберг, 72), Кулусевски (Квайсон, 72), Исак (Берг, 72).

Армения: Юрченко, Оганесян, Чалишир (Хачумян, 74), Монрой, Акопян (Мурадян, 46), Бичахчян, Восканян, Сперцян (Григорян, 46), Ангуло (Байрамян, 46), Адамян (Шагоян, 84), Миранян (Барсегян, 46).


Черногория - Израиль 1:3

Голы: Захави, 67 - 0:1, Соломон, 69 - 0:2, Бечирай (пен), 81 - 1:2, Кинда, 90 - 1:3

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