Мележиков - новый генеральный директор "Спартака"

Фото: ФК "Спартак"

Евгений Мележиков стал новым генеральным директором "Спартака", сообщает сайт клуба.

С декабря 2020 года Мележиков работал управляющим директором. Он был назначен после ухода Шамиля Газизова.

Также с сентября Мележиков занимает пост директора по безопасности "Спартака".

Отметим, что Мележиков работал над возвращением в "Спартак" Квинси Промеса.

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