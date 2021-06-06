"Ливерпуль" готовит новые контракты для трех лидеров команды

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"Ливерпуль" готовит новые контракты для трех лидеров команды Фото: инстаграм Вирджила ван Дейка/Автор неизвестен

"Ливерпуль" планирует продлить контракты с тремя лидерами команды.

По сведениям журналиста Николо Скиры, речь идет о голкипере Алиссоне, защитнике Вирджиле ван Дейке и полузащитнике Фабиньо. Всем планируют предложить соглашения до 2025 года.

Отметим, что нынешний контракт Алиссона действует до лета 2024 года, а ван Дейка и Фабиньо - до лета 2023 года.

По итогам минувшего сезона "Ливерпуль" финишировал в АПЛ на третьем месте.

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