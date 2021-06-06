В сборной России рассказали о травмах Баринова и Кудряшова

Фото: Брещанов Эдгар, "Чемпионат"

Сборная России поделилась информацией о травмах Дмитрия Баринова и Федора Кудряшова.

"Кудряшов и Баринов прошли медобследование. У Дмитрия клинически значимых проблем со здоровьем нет.

У Кудряшова выявили травму икроножной мышцы бедра - в ближайшие дни он пройдет курс физиотерапевтического лечения. Окончательное решение об участии Кудряшова на Евро примут после оценки динамики стартовой терапии", - заявили в пресс-службе сборной.

Напомним, что 12 июня сборная России сыграет против Бельгии.

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