Аргентина не будет бойкотировать Кубок Америки

1 Теги аргентина

Аргентина не будет бойкотировать Кубок Америки Фото twitter.com/copaamerica

Аргентина примет участие в Кубке Америки-2021, сообщает Ассоциация футбола Аргентины.

Изначально Аргентина совместно с Колумбией должна была принять турнир, но Колумбия лишилась этого права из-за политической обстановки, а Аргентина - из-за коронавируса.

Было принято решение провести турнир в Бразилии. По слухам, футболисты бразильской команды могут бойкотировать турнир.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Ахах,только такой турнир смогут выиграть))

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