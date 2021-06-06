Аргентина не будет бойкотировать Кубок Америки

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Аргентина примет участие в Кубке Америки-2021, сообщает Ассоциация футбола Аргентины.

Изначально Аргентина совместно с Колумбией должна была принять турнир, но Колумбия лишилась этого права из-за политической обстановки, а Аргентина - из-за коронавируса.

Было принято решение провести турнир в Бразилии. По слухам, футболисты бразильской команды могут бойкотировать турнир.

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