Платини высказался о Суперлиге
Фото: инстаграм Платини
Экс-президент УЕФА Мишель Платини поделился мнением о европейской Суперлиге.
"Конфликт между УЕФА и Суперлигой забавляет меня. На протяжении 50 лет клубы пытались изменить формулу еврокубков и в этот раз им почти удалось. Однако из-за жесткой реакции со стороны прессы и болельщиков все пока зашло в тупик.
Болельщики и СМИ сделали то, с чем не справился УЕФА, - объединили клубы. Я считаю, что у клубов есть полное право организовывать свои турниры и не участвовать в чемпионатах или других мероприятиях, организованных УЕФА и ФИФА", - приводит слова Платини Il Giornale.
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|6
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|6
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|Спартак Москва
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|АЕК
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|6
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|6
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|6
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|4
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|1
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|13
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|9
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|6
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|Фейеноорд
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|Группа F
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|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
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|4
|Галатасарай
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