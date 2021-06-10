Платини высказался о Суперлиге

Фото: инстаграм Платини

Экс-президент УЕФА Мишель Платини поделился мнением о европейской Суперлиге.

"Конфликт между УЕФА и Суперлигой забавляет меня. На протяжении 50 лет клубы пытались изменить формулу еврокубков и в этот раз им почти удалось. Однако из-за жесткой реакции со стороны прессы и болельщиков все пока зашло в тупик.

Болельщики и СМИ сделали то, с чем не справился УЕФА, - объединили клубы. Я считаю, что у клубов есть полное право организовывать свои турниры и не участвовать в чемпионатах или других мероприятиях, организованных УЕФА и ФИФА", - приводит слова Платини Il Giornale.

Читайте также: УЕФА приостановил дело в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса". | http://soccernews.ru