"Локомотив" продлил соглашение с 17-летним голкипером
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив" продлил соглашение с вратарем Даниилом Худяковым.
Как сообщает сайт клуба, новый контракт 17-летнего голкипера рассчитан до лета 2024 года.
Худяков является воспитанником "железнодорожников". Однако за основную команду он пока не выступал.
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