"Локомотив" продлил соглашение с 17-летним голкипером

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"Локомотив" продлил соглашение с 17-летним голкиперомФото: ФК "Локомотив"

"Локомотив" продлил соглашение с вратарем Даниилом Худяковым.

Как сообщает сайт клуба, новый контракт 17-летнего голкипера рассчитан до лета 2024 года.

Худяков является воспитанником "железнодорожников". Однако за основную команду он пока не выступал.

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