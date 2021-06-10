"Локомотив" продлил соглашение с 17-летним голкипером

Фото: ФК "Локомотив"

"Локомотив" продлил соглашение с вратарем Даниилом Худяковым.

Как сообщает сайт клуба, новый контракт 17-летнего голкипера рассчитан до лета 2024 года.

Худяков является воспитанником "железнодорожников". Однако за основную команду он пока не выступал.

Читайте также: "Локомотив" активировал опцию выкупа белорусского хавбека. | http://soccernews.ru