Коман хотел бы остаться в "Баварии"

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Коман хотел бы остаться в "Баварии" Фото: инстаграм Кингсли Комана/Автор неизвестен

Будущее вингера "Баварии" Кингсли Комана остается неопределенным.

По сведениям журналиста Sport1 Флориана Плеттенберга, футболистом интересуется "Манчестер Юнайтед", однако он является альтернативным вариантом на случай срыва трансфера Джейдона Санчо.

Сам Коман не против продлить соглашение с "Баварией", но его советники против такого решения. Новый наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн хотел бы сохранить игрока в команде.

В прошедшем сезоне на счету Комана 8 голов и 12 ассистов в 39 играх.

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