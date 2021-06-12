Матч Дания - Финляндия официально прерван

Фото: твиттер УЕФА

Игра Евро-2020 Дания - Финляндия официально приостановлен.

"Матч Евро-2020 в Копенгагене приостановлен из-за чрезвычайной медицинской ситуации", - говорится в заявлении УЕФА.

Напомним, что в конце первого тайма игрок Дании Кристиан Эриксен потерял сознание прямо на поле.

Медики оказали футболисту неотложную помощь и отправили в больницу на машине скорой помощи.

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