Сборная России поблагодарила Бузову

Фото: твиттер сборной России

Сборная России после победы над Финляндией (1:0) обратилась к Ольге Бузовой.

Напомним, что понедельник певица посещала передачу "Все на Матч!" на "Матч ТВ".

"Шли вперед, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Ольга", - написали в пресс-службе сборной.

На данный момент Россия занимает в группе второе место, набрав 3 очка.

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