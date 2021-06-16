Сборная России поблагодарила Бузову
Фото: твиттер сборной России
Сборная России после победы над Финляндией (1:0) обратилась к Ольге Бузовой.
Напомним, что понедельник певица посещала передачу "Все на Матч!" на "Матч ТВ".
"Шли вперед, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Ольга", - написали в пресс-службе сборной.
На данный момент Россия занимает в группе второе место, набрав 3 очка.
Читайте также: Сборная России обыграла Финляндию в матче Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Миранчук прокомментировал победу над Финляндией в матче Евро-2020
-
Экс-врач "Спартака" о травме Марио Фернандеса: "В случае перелома, может получить инвалидность"
-
Бывший судья Федотов заявил, что Баринова можно было удалять в первом тайме матча с Финляндией
-
Сборная России обыграла Финляндию в матче Евро-2020
-
"Вольфсбург" объявил о трансфере Филиппа из "Динамо"
Лента новостей
-
Стали известны результаты медобследования Марио Фернандеса
-
1
Путин поздравил сборную России с победой над Финляндией
-
Сборная Уэльса обыграла Турцию на Евро-2020
-
Нападающий "Ростова" дисквалифицирован на полгода
-
Черчесов рассказал о плане на игру с Финляндией
-
Сборная России поблагодарила Бузову
-
Игорь Дивеев прокомментировал победу над Финляндией в матче Евро-2020
-
Боярский раскритиковал сборную России после победы над Финляндией
-
Канчельскис оценил шансы сборной России против Дании
-
Миранчук прокомментировал победу над Финляндией в матче Евро-2020
-
Кузяев поделился впечатлениями после матча с Финляндией
-
Алексей Миранчук - лучший игрок матча Финляндия - Россия
-
Экс-врач "Спартака" о травме Марио Фернандеса: "В случае перелома, может получить инвалидность"
-
Бывший судья Федотов заявил, что Баринова можно было удалять в первом тайме матча с Финляндией
-
2
Сборная России обыграла Финляндию в матче Евро-2020
-
Непомнящий прокомментировал уход Олича из ЦСКА
-
"Вольфсбург" объявил о трансфере Филиппа из "Динамо"
-
Официально: Марко Арнаутович дисквалифицирован на матч против Нидерландов на Евро-2020
-
Тренер сборной Швейцарии поделился ожиданиями от матча против Италии
-
1
"Сбербанк" покупает "Телеспорт". Ла Лигу теперь будут транслировать на Оkko