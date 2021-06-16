"Аталанта" отреагировала на гол Миранчука за сборную России

Фото: УЕФА

"Аталанта" не оставила без внимания гол своего хавбека Алексея Миранчука за сборную России.

Напомним, что гол Миранчука принес своей сборной победу над Финляндией (1:0) на Евро-2020.

"Снимаем шляпу, Алексей", - написали в твиттере клуба.

Миранчук перешел в "Аталанту" летом 2020 года за 14,5 миллиона евро.

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