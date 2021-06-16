Лапорта рассказал о трансферных планах "Барселоны"

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Лапорта рассказал о трансферных планах "Барселоны"Фото: инстаграм Лапорты

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился планами на летнее трансферное окно.

"Мы найдем способ не нарушить правила финансового фэйр-плей. У нас будут новые подписания. Однако не привычные трансферы - это будут многочисленные обмены с другими клубами. Хватает футболистов, интересующих нас", - приводит слова Лапорты журналист Альфредо Мартинес.

Напомним, что каталонцы уже подписали свободными агентами защитника Эрика Гарсию и форварда Серхио Агуэро.

Судя по всему, следующим подписанием "Барсы" станет Мемфис Депай.

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Первоклашка с крутым нравом

Печально всё это... уже все ждали, вот-вот эта мымра покинет пределы Камп-ноу, освободила бы Барсу от диктатуры и маразма, но нет!Всплыли всё новые и новые подводные камни, картон все продумал наперед!Забыли, оставили,снова очередной провальный сезон 3 местом на финише! Патлатку нужно было убирать, убирать по быстрому, а сейчас он выплакал новый контракт на 200+ млн в год, очередную шестёрку на директорское место(подставив предыдущего) и обязательный обсер на Олимпико, Энфилде ,Stade De France , Камп Ноу , Алльянс Арене и т.д! Мда... Visca el Barca!

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