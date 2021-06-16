Лапорта рассказал о трансферных планах "Барселоны"
Фото: инстаграм Лапорты
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился планами на летнее трансферное окно.
"Мы найдем способ не нарушить правила финансового фэйр-плей. У нас будут новые подписания. Однако не привычные трансферы - это будут многочисленные обмены с другими клубами. Хватает футболистов, интересующих нас", - приводит слова Лапорты журналист Альфредо Мартинес.
Напомним, что каталонцы уже подписали свободными агентами защитника Эрика Гарсию и форварда Серхио Агуэро.
Судя по всему, следующим подписанием "Барсы" станет Мемфис Депай.
Читайте также: Бернарду Силва предпочитает "Барселону" "Атлетико". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Серхио Рамос покинул "Реал"
-
Стали известны результаты медобследования Марио Фернандеса
-
Сборная Уэльса обыграла Турцию на Евро-2020
-
Миранчук прокомментировал победу над Финляндией в матче Евро-2020
-
Экс-врач "Спартака" о травме Марио Фернандеса: "В случае перелома, может получить инвалидность"
Лента новостей
-
Сборная Италии разгромила Швейцарию и вышла в плей-офф Евро-2020
-
1
Лапорта рассказал о трансферных планах "Барселоны"
-
Зарема: "Игрок сборной Финляндии Камара мог оказаться в "Спартаке"
-
1
Куман анонсировал переход Депая в "Барселону"
-
Кьеллини стал рекордсменом сборной Италии
-
Официально: Серхио Рамос покинул "Реал"
-
1
Лапорта о продлении контракта с Месси: "Я не приму отказ"
-
Гаттузо может уйти из "Фиорентины", не проработав и месяца
-
"Аталанта" отреагировала на гол Миранчука за сборную России
-
Журналист Романо: "Буффон перешел в "Парму"
-
Стали известны результаты медобследования Марио Фернандеса
-
1
Путин поздравил сборную России с победой над Финляндией
-
Сборная Уэльса обыграла Турцию на Евро-2020
-
Нападающий "Ростова" дисквалифицирован на полгода
-
Черчесов рассказал о плане на игру с Финляндией
-
Сборная России поблагодарила Бузову
-
Игорь Дивеев прокомментировал победу над Финляндией в матче Евро-2020
-
Боярский раскритиковал сборную России после победы над Финляндией
-
Канчельскис оценил шансы сборной России против Дании
-
Миранчук прокомментировал победу над Финляндией в матче Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14