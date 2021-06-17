Уткин о Дзюбе: "Феноменально самовлюбленный перец"

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Уткин о Дзюбе: "Феноменально самовлюбленный перец"Фото: твиттер сборной России

Журналист Василий Уткин остался недоволен поведением капитана сборной России Артема Дзюбы после матча с Финляндией (1:0).

"Ну вот как не любить Дзюбушку? Вчера выиграли, парень забрал себе обратно у Джикии капитанскую повязку и уже с ней пошел благодарить фанатов.

Феноменально самовлюбленный перец. После Бельгии, напомню, просто ушел и никого благодарить не стал. А тут - для фоточек", - написал Уткин в телеграме.

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