Официально: Эшли Янг вернулся в "Астон Виллу"
Фото: инстаграм "Астон Виллы"
Защитник Эшли Янг вернулся в "Астон Виллу".
Как сообщает сайт клуба, с 35-летним игроком подписан контракт до лета 2022 года.
Ранее Янг в качестве свободного агента покинул "Интер".
Напомним, что Янг уже выступал за "Астон Виллу" с 2007 по 2011. С 2011 по 2020 год он играл в "Манчестер Юнайтед".
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