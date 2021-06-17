Официально: Эшли Янг вернулся в "Астон Виллу"

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Официально: Эшли Янг вернулся в "Астон Виллу"Фото: инстаграм "Астон Виллы"

Защитник Эшли Янг вернулся в "Астон Виллу".

Как сообщает сайт клуба, с 35-летним игроком подписан контракт до лета 2022 года.

Ранее Янг в качестве свободного агента покинул "Интер".

Напомним, что Янг уже выступал за "Астон Виллу" с 2007 по 2011. С 2011 по 2020 год он играл в "Манчестер Юнайтед".

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