Колосков отреагировал на оскорбления Путина болельщиками Украины
Фото: "СЭ"/Александр Федоров
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался в адрес болельщиков сборной Украины, которые во время игры против Северной Македонии (2:1) оскорбляли президента России Владимира Путина.
"Призываю УЕФА очень серьезно разобраться в этом инциденте. Главное, чтобы делегат игры отметил это в рапорте. Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за нее, и их фанатами.
Ну просто подонки какие-то. Чистое хулиганство, которое попадает под дисциплинарное рассмотрение", - приводит слова Колоскова Sport24.
Напомним, что перед Евро-2020 Россия добилась, чтобы с новой формы сборной Украины убрали надпись "Героям слава".
Читайте также: Украина обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020. | http://soccernews.ru
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