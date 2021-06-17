Колосков отреагировал на оскорбления Путина болельщиками Украины

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Колосков отреагировал на оскорбления Путина болельщиками УкраиныФото: "СЭ"/Александр Федоров

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался в адрес болельщиков сборной Украины, которые во время игры против Северной Македонии (2:1) оскорбляли президента России Владимира Путина.

"Призываю УЕФА очень серьезно разобраться в этом инциденте. Главное, чтобы делегат игры отметил это в рапорте. Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за нее, и их фанатами.

Ну просто подонки какие-то. Чистое хулиганство, которое попадает под дисциплинарное рассмотрение", - приводит слова Колоскова Sport24.

Напомним, что перед Евро-2020 Россия добилась, чтобы с новой формы сборной Украины убрали надпись "Героям слава".

Читайте также: Украина обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

А как вы хотели?.. Если вор ворует чужое, то и называть его нужно вором... И никак иначе... Так же как и эгоист должен всегда называться эгоистом... Гелевый знает... Удивляться здесь нечему... Хе-хе-хе-хе....

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