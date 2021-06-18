Перес попрощался с Рамосом
Фото: твиттер "Реала"
Президент "Реала" Флорентино Перес обратился к Серхио Рамосу, покидающему клуб.
"Этот момент полон эмоций. Непростой день. Мы были с Серхио вместе на протяжении многих лет, провели много игр. Я не забуду, как 8 сентября 2005 года Серхио был представлен в качестве футболиста "Реала". Ему было 19, и он жаждал покорить мир. Он был невероятно силен. Подписать его было непросто, однако мы были уверены, что трансфер станет эпохальным.
Твоя карьера развивалась по одной из наиболее ярких траекторий в истории клуба. Я невероятно горжусь тем, чего ты добился. Ты в числе величайших легенд "Реала", ты был нашим капитаном и заслужил уважение всего мира. Мы запомним тебя как игрока, который никогда не сдается. Спасибо за то, что оставлял на поле свою душу.
Для всех мадридистов ты всегда будешь человеком, ассоциирующимся с "Десимой". Очень трудно достичь всего того, чего достиг ты в "Реале". Лишь у Хенто больше трофеев, чем у тебя. Однако если отбросить цифры - ты навсегда останешься одним из величайших капитанов и, несомненно, одним из самых обожаемых. Мы благодарим тебя за то, что помог сделать легендарный клуб еще больше.
Ты был по-настоящему важным человеком для меня. Вместе мы многое прошли. Я желаю тебе успехов везде, куда бы ты ни отправился. Здесь всегда будет твой дом. Ты всегда будешь человеком "Реала". Спасибо тебе за все, дорогой Серхио", - заявил Перес.
Читайте также: Серхио Рамос не сдержал слезы на прощании с "Реалом" (видео). | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 17 июня
-
"Рома" назвала "Реалу" стоимость Спинаццолы
-
Северная Македония лишилась шансов на плей-офф Евро-2020
-
Победа Украины, выход Бельгии и Нидерландов в плей-офф: все результаты Евро-2020 17 июня
-
Смолов может продолжить карьеру в клубе Бекхэма
-
ЦСКА на сборах будет просматривать двух футболистов
-
Бельгия и Нидерланды обеспечили себе выход в плей-офф Евро-2020
-
Перес попрощался с Рамосом
-
1
Нидерланды обыграли Австрию на Евро-2020
-
"Реал" предлагает "Роме" обмен футболистами
-
Витория прокомментировал первую тренировку со "Спартаком"
-
Агенты Рамоса контактируют с ПСЖ
-
Стало известно, сколько Кокорин зарабатывал в "Спартаке"
-
2
Колосков отреагировал на оскорбления Путина болельщиками Украины
-
Официально: Эшли Янг вернулся в "Астон Виллу"
-
"Манчестер Сити" не собирается подписывать Рамоса
-
"Спартак" провел первую тренировку под руководством Витории
-
Уткин о Дзюбе: "Феноменально самовлюбленный перец"
-
"Спартак" предлагает 16 миллионов за нападающего "Альмерии"
-
Зидан отреагировал на уход Рамоса из "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14