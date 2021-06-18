Перес попрощался с Рамосом

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Перес попрощался с РамосомФото: твиттер "Реала"

Президент "Реала" Флорентино Перес обратился к Серхио Рамосу, покидающему клуб.

"Этот момент полон эмоций. Непростой день. Мы были с Серхио вместе на протяжении многих лет, провели много игр. Я не забуду, как 8 сентября 2005 года Серхио был представлен в качестве футболиста "Реала". Ему было 19, и он жаждал покорить мир. Он был невероятно силен. Подписать его было непросто, однако мы были уверены, что трансфер станет эпохальным.

Твоя карьера развивалась по одной из наиболее ярких траекторий в истории клуба. Я невероятно горжусь тем, чего ты добился. Ты в числе величайших легенд "Реала", ты был нашим капитаном и заслужил уважение всего мира. Мы запомним тебя как игрока, который никогда не сдается. Спасибо за то, что оставлял на поле свою душу.

Для всех мадридистов ты всегда будешь человеком, ассоциирующимся с "Десимой". Очень трудно достичь всего того, чего достиг ты в "Реале". Лишь у Хенто больше трофеев, чем у тебя. Однако если отбросить цифры - ты навсегда останешься одним из величайших капитанов и, несомненно, одним из самых обожаемых. Мы благодарим тебя за то, что помог сделать легендарный клуб еще больше.

Ты был по-настоящему важным человеком для меня. Вместе мы многое прошли. Я желаю тебе успехов везде, куда бы ты ни отправился. Здесь всегда будет твой дом. Ты всегда будешь человеком "Реала". Спасибо тебе за все, дорогой Серхио", - заявил Перес.  

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