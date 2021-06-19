ЦСКА планирует встречу с экс-тренером "Эвертона"
Фото: ФК "Эвертон"
ЦСКА проявляет интерес к экс-тренеру "Эвертона" Марку Силве.
По сведениям журналиста Николо Скиры, руководство "армейцев" планирует встречу с 43-летним португальцем.
Марку Силва известен по своей работе в "Уотфорде", "Халл Сити", "Олимпиакосе", "Спортинге" и "Эшториле".
Напомним, что ранее ЦСКА отправил в отставку Ивицу Олича. И.о. главного тренера был назначен Алексей Березуцкий.
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