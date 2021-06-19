Официально: Депай перейдет в "Барселону"

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Официально: Депай перейдет в "Барселону"

Форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай продолжит карьеру в "Барселоне".

Каклонский клуб официально подтвердил предстоящий переход 27-летнего голландца. С игроком заключат контракт до лета 2023 года.

Напомним, что 30 июня у Депая истекает контракт с "Лионом" и он перейдет в "Барсу" на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Депай провел 40 игр, в которых забил 22 гола и отдал 12 ассистов.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Супер!Впервые со времён Суареса в команде появился тащер,настоящий лидер,а не искусственно выдуманная шавка,которая годится только полы подметать.Жалко Месси конечно,но считаю,пора его отпустить в МЛС , всё равно свою былую агрессию спортивную и желание побеждать Лео давно утратил.

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