Официально: Депай перейдет в "Барселону"

Форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай продолжит карьеру в "Барселоне".

Каклонский клуб официально подтвердил предстоящий переход 27-летнего голландца. С игроком заключат контракт до лета 2023 года.

Напомним, что 30 июня у Депая истекает контракт с "Лионом" и он перейдет в "Барсу" на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Депай провел 40 игр, в которых забил 22 гола и отдал 12 ассистов.

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